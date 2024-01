Grenke Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Grenke verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,59 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" im Durchschnitt um 6,21 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -4,62 Prozent im Branchenvergleich für Grenke. Im Vergleich dazu hatte der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 11,99 Prozent im letzten Jahr, wobei Grenke 10,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Finanzdienstleistungen) wird Grenke als unterbewertet angesehen, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,45 gehandelt wird. Dies bedeutet einen Abstand von 74 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 52,07 und führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Anleger-Stimmung bei Grenke in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für die Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den Diskussionen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Grenke wurde langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, daher wird auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.