Grenke Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Der RSI der Grenke liegt bei 85,37, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 55,84 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt 1,86 Prozent des aktuellen Kursniveaus, was 3,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Grenke-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Branchenvergleich zur Finanzbranche liegt die Rendite der Grenke-Aktie mit 1,59 Prozent mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Diversifizierte Finanzdienstleistungen-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,9 Prozent, wobei Grenke mit 5,31 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich Grenke in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.

Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.