Grenke Aktie: Bewertung des aktuellen Kurses

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein maßgeblicher Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Im Falle von Grenke beträgt der Wert 16,86 und liegt somit in der Nähe des Durchschnitts der Branche Credit Services. Weder eine Überbewertung noch eine Unterbewertung können festgestellt werden. Das KGV in dieser Branche liegt bei 17,31, was einem Abstand von -2,67 Prozent entspricht.

Ist die Dividende ein ausschlaggebendes Argument für den Kauf der Grenke-Aktie?

Bei einem Vergleich mit dem Branchendurchschnitt fällt auf, dass die Dividendenrendite von Grenke mit 1.58 Prozent um auffällige 62.03 Prozent niedriger ausfällt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche für Credit Services von 2.56 liegt Grenke deutlich hinter der Konkurrenz zurück.

