Grenke Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Dividendenrendite von Grenke beträgt derzeit 1,86 Prozent, was 3,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,66 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Grenke eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten 12 Monaten erzielte Grenke eine Performance von 1,59 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 6,51 Prozent, was einer Underperformance von -4,92 Prozent entspricht. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 12,25 Prozent, wobei Grenke 10,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Grenke eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Grenke zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden, während in den letzten Tagen positive Themen im Fokus standen. Zusammenfassend ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 82,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass Grenke überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Grenke weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Grenke-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.