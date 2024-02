Grenke Aktie: Aufgepasst!

Der Aktienkurs von Grenke liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um mehr als 4 Prozent niedriger, mit einer Rendite von 1,59 Prozent. Die Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 4,25 Prozent, wobei Grenke mit 2,65 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Grenke derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 24,44 EUR, während der Aktienkurs bei 23,4 EUR um -4,26 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 23,79 EUR weist eine Abweichung von -1,64 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Die Dividendenrendite von Grenke beträgt momentan 1,86 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,56 Prozent. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Grenke in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.