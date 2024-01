Grenke Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Beziehung zu setzen und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Grenke-Aktie liegt bei 69, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI für Grenke liegt mit 49,16 im neutralen Bereich und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Grenke.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Grenke geben ein gemischtes Bild wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz rund um die Aktie konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 25,12 EUR, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 23,25 EUR liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt nur geringfügig unter dem letzten Schlusskurs und führt so zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Grenke basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.