Grenke Aktie: Abwarten

Branchenvergleich Aktienkurs: Grenke hatte eine Performance von 1,96 Prozent in den letzten 12 Monaten. Vergleichbare Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche stiegen im Durchschnitt um 1,87 Prozent. Das bedeutet, dass Grenke im Branchenvergleich eine Outperformance von +0,09 Prozent erzielt hat. Im Finanzsektor betrug die mittlere Rendite 5,03 Prozent und Grenke lag um 3,07 Prozent darunter. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Grenke in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten zeigte die Aktie von Grenke dabei folgendes Bild: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, war durchschnittlich. Daher wird Grenke in Bezug auf diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war kaum zu beobachten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Grenke also als "Neutral" bewertet.

Dividende: Grenke schüttet derzeit geringere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Finanzdienstleistungen. Der Unterschied beträgt 3,87 Prozentpunkte (2,25 % gegenüber 6,12 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Grenke betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 55,06 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI deutet darauf hin, dass Grenke weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 68,15). Somit erhält die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine Bewertung von "Neutral". Zusammenfassend wird Grenke in Bezug auf diesen Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.