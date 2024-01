Gremz Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) für Gremz liegt bei 16,23, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt der Wert bei 46, was als neutral betrachtet wird und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Gremz in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt wurden.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Gremz. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Gremz daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Gremz derzeit bei 2351,24 JPY verläuft, was eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1974,94 JPY, was einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.