Greiffenberger-Anleger sollten sich noch gedulden!

Aktienanalysten bewerten die Greiffenberger-Aktie als neutral, basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren. Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 33,33, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, beträgt der Wert 58, was immer noch neutral ist. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 2,13 EUR, während der Aktienkurs bei 1,63 EUR liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 1,88 EUR, was eine negative Differenz von 13,3 Prozent ergibt und ebenfalls als schlecht bewertet wird. Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt liegt und daher als neutral eingestuft wird. Im Vergleich zur Branche "Maschinen" hat die Greiffenberger-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,96 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien um 4,79 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite bei -17,01 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Greiffenberger-Aktie in dieser Kategorie als schlecht eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Greiffenberger-Analyse vom 13.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Greiffenberger jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Greiffenberger-Analyse.

Greiffenberger: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...