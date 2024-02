Greiffenberger Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Stärke-Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine Überverkauft-Situation hin, während ein Wert zwischen 70 und 100 als überkauft gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Greiffenberger liegt bei 4,55, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,1 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 3,45, was 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält Greiffenberger in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Greiffenberger in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,5 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt um 3,16 Prozent gestiegen, was auf eine Underperformance von -46,66 Prozent für Greiffenberger hinweist. Im Vergleich dazu hatte der Industriesektor im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 3,15 Prozent. Greiffenberger lag 46,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Greiffenberger-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,89 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 1,21 EUR liegt, was eine Abweichung von -35,98 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,29 EUR unter dem aktuellen Kurs (-6,2 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.