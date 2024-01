Greiffenberger Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Greiffenberger ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die zur weiteren Bewertung der Aktie herangezogen wurden. Es zeigte sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für das Unternehmen führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,21 EUR der Greiffenberger-Aktie inzwischen um -20,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -39,8 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt die Rendite von Greiffenberger mit -29,63 Prozent um mehr als 37 Prozent darunter. Die Branche "Maschinen" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 8,15 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Greiffenberger mit 37,78 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Greiffenberger ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,06 auf, was unter dem Durchschnitt der Branche "Maschinen" von 31 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend eine Gesamteinschätzung von "Gut".