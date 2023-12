Greiffenberger Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen gesetzt werden. Der RSI von Greiffenberger liegt bei 45,45, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, wobei der RSI für Greiffenberger bei 62 liegt, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Greiffenberger im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,59 Prozent erzielt, was 18,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 3,8 Prozent, womit Greiffenberger aktuell 19,4 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Greiffenberger liegt bei 0 Prozent, was 3,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Maschinen" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent auf, wodurch die Aktie als unrentables Investment eingestuft wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Greiffenberger wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün an, was auf fehlende negative Diskussionen hinweist. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Gut" eingestuft. Somit erhält Greiffenberger auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.