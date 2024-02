Greif tut es schon wieder?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Greif gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,8 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Greif damit 807,48 Prozent unter dem Durchschnitt (797,68 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt 797,68 Prozent, und Greif liegt aktuell 807,48 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein zunehmend trübes Bild der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit gibt Aufschluss darüber, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Infolgedessen erhält die Greif-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 3,15 Prozent liegt Greif 8325,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Behälter & Verpackung" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 8328 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.