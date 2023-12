Greif tut es schon wieder?

Die Greif-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,16 Prozent auf, was weniger ist als der Branchendurchschnitt von 8273.88 Prozent. In der "Behälter & Verpackung"-Branche erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser Diskrepanz.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Materialien" liegt Greif mit einer Rendite von -0,62 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Die durchschnittliche Rendite der "Behälter & Verpackung"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 15,19 Prozent, während Greif nur 15,82 Prozent erzielt hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Greif-Aktie derzeit mit einem Wert von 36,54 als neutral eingestuft wird. Auch die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 46, was ebenfalls als neutral interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine überwiegend positive Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Greif wider, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen veröffentlicht wurden. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Greif eine neutrale Einschätzung von der Redaktion, was auch das Anlegerurteil insgesamt als neutral bestätigt.