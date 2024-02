Greif ist zurück!

In den letzten zwei Wochen wurde die Greif-Aktie von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt kann die Stimmung der Anleger daher als "Gut" eingestuft werden, was zu einer positiven Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und gibt Aufschluss darüber, ob ein Wert überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Greif-Aktie liegt bei 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (53,49) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Greif basierend auf der RSI-Bewertung.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben präzise Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Greif konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Greif in diesem Bereich daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Greif beträgt 9, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" mit einem durchschnittlichen KGV von 75 als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.