Greif Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Derzeit wird die Aktie von Greif mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 9,29 Euro für jeden Euro Gewinn von Greif zahlt. Dies liegt 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 94 im Bereich "Behälter & Verpackung". Aufgrund dieses niedrigen KGV wird der Titel als unterbewertet angesehen und daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Greif aktuell bei 66,5 USD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 64,92 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -2,38 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 65,83 USD, was einer Differenz von -1,38 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher "Neutral".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Greif in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigen. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. Gleichzeitig war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Greif für diese Stufe daher ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Greif eine Dividendenrendite von 3,16 % aus, was 8270,74 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 8273,9 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als üblich.