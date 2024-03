Greif Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Greif derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 67,03 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 65,74 USD um -1,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 63,34 USD weist eine Abweichung von +3,79 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Greif mit einer Rendite von 7,55 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche mit einer mittleren Rendite von 39,95 Prozent liegt Greif mit 32,4 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz im Netz zeigen eine schwache Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Dadurch wird Greif insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.