Greif Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Diskussionen über Greif in den sozialen Medien deuten auf eine positive Einschätzung und Stimmung hin. In den Kommentaren der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und glaubt, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 3,15 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau und liegt damit 8284,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8287,75 Prozent (Branche: Behälter & Verpackung). Daher erhält die Dividendenpolitik von Greif von unserer Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") beträgt die Rendite von Greif 7,55 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Behälter & Verpackung"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 39,76 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt die Performance von Greif mit 32,21 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Greif liegt bei 15,38 und führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25 beträgt 35,52, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie ein Rating von "Gut".