Greif Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Aktienkurs von Greif verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,76 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" liegt die Rendite von Greif um 20,73 Prozent unter dem Durchschnitt von 15,97 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt ebenfalls 15,97 Prozent, wobei Greif aktuell 20,73 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten bewerten die Greif-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 69 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 2,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung gegenüber Greif in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Greif-Aktie gemäß trendfolgender Indikatoren sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu dieser neutralen Bewertung führt.