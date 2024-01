Greif Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für die Aktie von Greif. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 55,68 Punkte, was darauf hindeutet, dass Greif momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Greif mit einem Wert von 63,17 weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 66,84 USD für den Schlusskurs der Greif-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 63,97 USD, was einem Unterschied von -4,29 Prozent entspricht. Daher wird auch aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und mit einem Wert von 66,15 USD liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was eine Abweichung von -3,3 Prozent darstellt. Die Greif-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Greif eine Dividendenrendite von 3,15 % auf, was gegenüber dem Branchendurchschnitt der Behälter & Verpackung-Branche zu einer geringeren Rendite von 8325,33 Prozentpunkten führt. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Greif im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,58 Prozent erzielt, was 56,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 55,07 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.