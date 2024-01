Greif Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienwert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Greif liegt bei 79,94, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 67,64 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Greif gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende wird das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs als Dividendenrendite angegeben. Mit einer Dividendenrendite von 3,15 Prozent liegt Greif derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 8342,36 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Greif liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 95,79 als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht erhält Greif daher eine "Gut"-Bewertung.