Greggs Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die britische Bäckereikette Greggs hat in den letzten 12 Monaten eine solide Performance erzielt. Mit einer Dividendenrendite von 2,26 Prozent liegt das Unternehmen nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Die Differenz von -0,49 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik von Greggs.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Greggs liegt bei 16,51 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen derzeit überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Unterkäufe an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Greggs-Wertpapier eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Das Sentiment und der Buzz rund um das Unternehmen zeigen keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmung der Anleger. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet, was auch zu einem "Neutral"-Rating für die Greggs-Aktie führt.

Im Branchenvergleich hat sich Greggs mit einer Performance von 14,72 Prozent in den letzten 12 Monaten deutlich besser entwickelt als der Durchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, der um -0,72 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -3,95 Prozent verzeichnete, hat Greggs mit einer Überperformance von 18,67 Prozent abgeschnitten. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für Greggs in dieser Kategorie.