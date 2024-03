Greggs Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Aktie von Greggs wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Faktoren, die die Stimmung und das Gesprächsvolumen rund um die Aktie widerspiegeln. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Jedoch deuten die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Wochen auf eine Zunahme positiver Meinungen hin. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Greggs bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Greggs nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Greggs in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,72 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -2,41 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,13 Prozent im Branchenvergleich für Greggs. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Greggs 18,81 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie von Greggs ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.