Greenwing Resources Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die technische Analyse der Greenwing-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) aktuell bei 64,71 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 73, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird sie als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für den RSI also eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Greenwing-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,18 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,095 AUD liegt, was einer Überbewertung von -47,22 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,12 AUD führt zu einer Abweichung von -20,83 Prozent und somit zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen führte zu einem "Neutral"-Rating für die Greenwing-Aktie.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, und die Bewertungen in den sozialen Medien waren zuletzt ausschließlich positiv. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Greenwing, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".