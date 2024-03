Greenwing Resources Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger zeigte im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,15 AUD für den Schlusskurs der Greenwing-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,068 AUD, was einen Unterschied von -54,67 Prozent ausmacht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,09 AUD unter dem letzten Schlusskurs (-24,44 Prozent), wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen sich die Anleger überwiegend an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Greenwing-Aktie als Neutral-Titel ein, mit einem RSI7-Wert von 62,07 und einem RSI25-Wert von 65,28, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.