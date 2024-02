Greenway Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index, auch RSI genannt, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100, und der RSI von Greenway liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 betrachtet einen Zeitraum von 25 Tagen, und auch hier liegt der RSI für Greenway bei 50, was ebenfalls als Anzeichen für eine neutrale Situation interpretiert wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Greenway derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,02 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,02 USD) um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,02 USD zeigt eine Abweichung von 0 Prozent. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Greenway daher in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz rund um Greenway festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung zeigt sich, dass neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Analysen von Greenway in sozialen Medien zeigen überwiegend positive Kommentare und Beiträge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Greenway diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Greenway hinsichtlich der Stimmungslage als "Gut" bewertet werden muss.