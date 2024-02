Greenway Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Greenway Aktie befindet sich derzeit mit einem Kurs von 0,01 USD etwa 50 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei -50 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Greenway beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Greenway daher für diesen Punkt unserer Analyse mit "Schlecht" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Greenway festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Unsere Auswertung der Kommentare und Beiträge zu diesem Wert deutet darauf hin, dass hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung führt somit insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung der Greenway Aktie.