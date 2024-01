Greenville Federal Aktie: Ein wahrer Champion!

Die technische Analyse der Greenville Federal zeigt, dass der Aktienkurs mit 6,97 USD derzeit um +15,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -2,52 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen spiegeln insgesamt eine negative Stimmung wider, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Greenville Federal-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Greenville Federal-Aktie.