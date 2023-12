Yamaki Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Yamaki -Osaka: Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Yamaki -Osaka lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. In diesem Zeitraum zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Yamaki -Osaka.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Yamaki -Osaka aktuell bei 153,75 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 158 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,76 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 165,76 JPY, was einer Distanz von -4,68 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt kann daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben werden.

Bei der Einschätzung der Aktienkurse spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 88,89 Punkten, was darauf hinweist, dass Yamaki -Osaka überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,49, was bedeutet, dass Yamaki -Osaka hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Yamaki -Osaka-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Yamaki -Osaka in verschiedenen Bereichen. Die genannten Faktoren sollten von Anlegern bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigt werden.