Greenvale Mining Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Greenvale Energy-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 0,09 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,075 AUD lag, was einem Unterschied von -16,67 Prozent entspricht. Aus dieser Betrachtung ergibt sich eine Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,08 AUD über dem letzten Schlusskurs (-6,25 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Greenvale Energy-Aktie.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Greenvale Energy-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung unterstützt somit die negative Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 46,67, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25 liegt mit 67 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Greenvale Energy-Aktie.