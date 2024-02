Greentree Hospitality Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Greentree Hospitality liegt bei 16,51, was unter dem Branchendurchschnitt von 47 liegt und die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheinen lässt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Greentree Hospitality-Aktie derzeit -6,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beträgt -29,35 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Greentree Hospitality wird durch die Analyse von Beitragsanzahl und Stimmungsänderung im Internet beurteilt. Dabei ergibt sich eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Greentree Hospitality in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, wobei in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".