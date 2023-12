Greentree Hospitality Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Analysteneinschätzung für Greentree Hospitality ist insgesamt neutral, da es eine Buc-Einstufung, keine neutralen und eine schlechte Einstufung gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5 USD, was einer potenziellen Entwicklung von 25,94 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut" basierend auf der Analystenuntersuchung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Greentree Hospitality derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,8 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine schlechte Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Greentree Hospitality-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,65 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 3,97 USD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die Bewertung basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt ist jedoch neutral.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht signifikant mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einem neutralen Rating führt.

Insgesamt erhält die Greentree Hospitality-Aktie somit ein neutrales Rating basierend auf den verschiedenen Analysen.

Sollten Greentree Hospitality Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Greentree Hospitality jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Greentree Hospitality-Analyse.

Greentree Hospitality: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...