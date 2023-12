Greentown Service, tut es schon wieder!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Greentown Service liegt derzeit bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,38 für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (ca. 60 Prozent) deutlich niedriger ist. Anhand fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Greentown Service diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Greentown Service liegt derzeit bei 3,28 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,09 Prozent für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt. Dies ergibt eine Differenz von -2,81 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite, weshalb die Aktie von der Redaktion in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft wird.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Greentown Service eine Rendite von -45,1 Prozent, was im Vergleich zum Sektor "Immobilien" um 17,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Aktien aus der gleichen Branche von -28,31 Prozent, liegt die Rendite der Aktie um 16,79 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

