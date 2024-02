Greentown Service Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Greentown Service Aktie wird durch die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) bewertet. Aktuell weist der RSI mit einem Wert von 26,15 auf eine Überverkaufssituation hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird die Greentown Service als unterbewertet betrachtet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,25 im Vergleich zum Branchen-KGV von 32,89. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine durchschnittliche Aktivität und weisen auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten 12 Monaten hat die Greentown Service Aktie eine Performance von -49,98 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -11,48 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie 11,7 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.