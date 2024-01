Greentown China Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Greentown China wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 70,77 Punkten, was bedeutet, dass die Greentown China-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Greentown China-Aktie für diesen Punkt der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat erfährt die Aktie weder viel noch wenig Beachtung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Greentown China-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Greentown China von 7,34 HKD eine Entfernung von -12,51 Prozent vom GD200 (8,39 HKD) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 7,84 HKD auf, was wiederum zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Greentown China-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung, und in den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Greentown China veröffentlicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Markt weder stark mit positiven noch negativen Themen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Schlecht".