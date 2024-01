Greentech Metals Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Stimmung und Diskussion über Greentech Metals haben sich in den letzten Wochen deutlich verändert. Laut einer Analyse gibt es starke negative Ausschläge, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Anleger, die die Diskussion in den sozialen Medien verfolgen, zeigen größtenteils eine positive Einstellung zu Greentech Metals. In den letzten neun Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, während es keine negativen Diskussionen gab. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, weshalb Greentech Metals eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Greentech Metals mit 0,475 AUD derzeit -6,86 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Die Distanz zum GD200 beläuft sich auf +31,94 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutralen" Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Greentech Metals zeigt aktuell einen Wert von 45,71, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 63, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die RSI daher die Einstufung als "Neutral".