Greentech Metals Aktie: Kommt jetzt der Schock?

In den letzten Wochen konnte bei Greentech Metals eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies geht aus der Auswertung der sozialen Medien hervor, die die Grundlage für diese Analyse bilden. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Greentech Metals für dieses Kriterium daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Greentech Metals liegt bei 45,71, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage bewegt sich der RSI bei 63, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Greentech Metals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,36 AUD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (0,475 AUD) und wird daher als "Gut" bewertet. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,51 AUD) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Greentech Metals-Aktie für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Greentech Metals wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält Greentech Metals auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

