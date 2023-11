Greentech Metals Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tellurian":

Die Greentech Metals-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 0,32 AUD liegt und der aktuelle Kurs bei 0,54 AUD liegt. Dies entspricht einer positiven Differenz von +68,75 Prozent zum GD200 und +14,89 Prozent zum GD50. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Der 7-Tage-RSI liegt bei hohen 88,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung, da Greentech Metals weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Stimmung in den letzten zwei Wochen, wobei die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird. Ebenso haben starke negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung geführt.

Obwohl keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt wurde, erhält Greentech Metals eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund des Anleger-Sentiments und des Buzz-Faktors mit einem "Schlecht" bewertet.