Greentech Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen normalisiert. Ein Greentech-RSI von 50 gilt als neutral bewertet. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Greentech derzeit bei 0,9 HKD liegt, während der Aktienkurs selbst ebenfalls bei 0,9 HKD steht. Dies führt zu einem Abstand von 0 Prozent zum GD200, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,9 HKD, was zu einer weiteren neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Greentech in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, weshalb die Redaktion die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird somit insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Greentech 3. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau", die im Durchschnitt ein KGV von 30 aufweisen, kann Greentech als unterbewertet betrachtet werden. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.