Greentech Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Ein RSI von 50 gilt als neutral. Der RSI25 von Greentech beläuft sich auf 50, was auf eine neutrale Einstufung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating.

Anleger, die derzeit in die Aktie von Greentech investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau einen um 5,98 Prozentpunkte geringeren Ertrag erzielen. Dies deutet auf eine schlechte Ausschüttungspolitik des Unternehmens hin.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Greentech von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt nach der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also eine neutrale Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Greentech beträgt aktuell 3,05 und liegt damit mit 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau von 51. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.