GCL New Energy Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den vergangenen zwei Wochen wurde Gcl New Energy von den meisten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ermöglicht daher die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Gcl New Energy eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentabel eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Gcl New Energy liegt der 7-Tage-RSI bei 40 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 60,32). Somit erhält Gcl New Energy eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist bei Gcl New Energy mit 58 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" überbewertet. Im Durchschnitt haben vergleichbare Unternehmen ein KGV von 10. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.