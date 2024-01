Greenstone Resources Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

In den letzten vier Wochen wurden bei Greenstone -Australia keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es gab jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Greenstone -Australia daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral über Greenstone -Australia diskutiert. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es jedoch vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Greenstone -Australia insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 25 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Greenstone -Australia derzeit bei 0,01 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,009 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -10 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,01 AUD, was ebenfalls zu einem Abstand von -10 Prozent führt und somit zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".