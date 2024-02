Greenshift Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert zwischen 0 und 100. Der Greenshift-RSI liegt bei 21,62, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 50,48 und wird daher als "Neutral" bewertet. Zusammen ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung für Greenshift in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen dominierten positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Sentiment und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Greenshift in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird derzeit ein positiver Trend für Greenshift festgestellt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,07 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,076 USD liegt, was einer Abweichung von +8,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,06 USD, was einer Abweichung von +26,67 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Greenshift.