Greenshift Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Neutral Sentiment und Buzz: Das Internet beeinflusst die Stimmung rund um Aktien. Bei Greenshift wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Die Stimmungsänderungen sind jedoch kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "neutralen" Stimmungsbild führt.

Neutraler Relative Strength Index: Der Relative Strength Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie. Dabei wird der RSI7 für sieben Tage und der RSI25 für 25 Tage betrachtet. Bei Greenshift beträgt der RSI7 20,24, was als "gut" eingestuft wird, während der RSI25 einen Wert von 62,27 hat und daher als "neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die Greenshift-Aktie mit "gut" bewertet.

Schlechte technische Analyse: Der Durchschnittskurs der Greenshift-Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,09 USD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,059 USD, was einen Unterschied von -34,44 Prozent darstellt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,07 USD und der letzte Schlusskurs liegt 15,71 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Greenshift-Aktie eine "schlechte" Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Positive Anleger-Stimmung: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Greenshift veröffentlicht. Die Anleger beschäftigten sich in den letzten Tagen besonders mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "gut" bewertet.