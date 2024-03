Greenroc Mining Aktie: Quo vadis?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Greenroc Mining wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität und deutet somit auf eine mittlere Diskussionsintensität hin. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum fast unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Greenroc Mining in diesem Punkt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Greenroc Mining-Aktie zeigt, dass diese überkauft ist und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, wobei sich für den 25-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung ergibt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Greenroc Mining.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Greenroc Mining bei 3,44 GBP liegt, während die Aktie selbst bei 1,85 GBP notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -46,22 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Abstand von -6,57 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Greenroc Mining daher in der technischen Analyse die Gesamtnote "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Greenroc Mining. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Greenroc Mining daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Greenroc Mining von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.