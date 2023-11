Greenrise Global Brands Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der aktuelle Kurs der Greenrise Global Brands beträgt 0,02 CAD. Dies entspricht einer Entfernung von -33,33 Prozent vom GD200 (0,03 CAD). Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,02 CAD. Dies bedeutet, dass der Abstand 0 Prozent beträgt, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Greenrise Global Brands-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen hat sich die Kommunikation über Greenrise Global Brands in den sozialen Medien nicht eindeutig verändert. Es gab keine grundlegende Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität oder Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Greenrise Global Brands wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Daher wird dies ebenfalls als "Neutral"-Rating betrachtet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Diskussionen über Greenrise Global Brands in den sozialen Medien zeigen deutlich die Einschätzungen und Stimmungen zum Titel. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Die Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Greenrise Global Brands in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Greenrise Global Brands-Aktie liegt bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Wert auf 25-Tage-Basis angibt, liegt bei 100, was auf eine Überkaufung von Greenrise Global Brands hindeutet. Basierend auf der RSI-Bewertung wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.