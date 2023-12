Greenrise Global Brands Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben Greenrise Global Brands auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Aufgrund dieser Untersuchungen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt der Greenrise Global Brands-Aktie beträgt derzeit 0,02 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,01 CAD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,01 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie auf Basis dieser Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Greenrise Global Brands in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral"-Wert betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und liegt für Greenrise Global Brands bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt ebenfalls bei 50 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit wird die Aktie insgesamt in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.