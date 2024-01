Greenrise Global Brands Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Greenrise Global Brands wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Greenrise Global Brands-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 0,02 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,01 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und das Buzz rund um Aktien können einen Einfluss auf die Kurse haben. Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Greenrise Global Brands auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Greenrise Global Brands ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat.

Insgesamt wird die Aktie von Greenrise Global Brands daher sowohl im technischen als auch im sozialen und langfristigen Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.