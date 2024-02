Greenrise Global Brands Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Greenrise Global Brands-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 100 eine überkaufte Situation an. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung zu Greenrise Global Brands wurde von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen ergibt, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt. Daher wird die Gesamt-Einstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Trendfolge-Indikator betrachtet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Greenrise Global Brands-Aktie liegt aktuell bei 0,02 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,005 CAD liegt (-75 Prozent Abweichung). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (0,01 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-50 Prozent Abweichung). Somit erhält die Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Greenrise Global Brands in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren ein "Schlecht"-Rating für die Greenrise Global Brands-Aktie in Bezug auf den RSI und den gleitenden Durchschnitt, während die Anleger-Stimmung und das Sentiment als "Neutral" bewertet werden.