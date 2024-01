Greenrise Global Brands Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Bei Greenrise Global Brands gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild. Weder besonders positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Greenrise Global Brands in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs und den Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,02 CAD, während der Kurs der Aktie (0,01 CAD) um -50 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der GD50 beträgt 0,01 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft.

Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen lässt das Wertpapier als "Schlecht" erscheinen. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Greenrise Global Brands.